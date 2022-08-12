أوروبا تهب لمساعدة فرنسا لمكافحة الحرائق

وصل رجال إطفاء من دول أوروبية عدة الجمعة إلى فرنسا لمساعدتها على مكافحة حرائق تلتهم الغابات بسبب موجات تاريخية من الحر والجفاف، بينها حريق هائل في جنوب غرب البلاد.

وتوجه 361 من رجال الإطفاء الأوروبيين إلى جنوب غرب فرنسا لدعم 1100 رجل إطفاء يعملون ليلًا ونهارًا للحد من حريق هائل اشتعل مجددا في لانديراس في جنوب غرب البلاد حيث احترق 14 ألف هكتار في يوليو.

من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إنه تم إرسال أربع طائرات من أسطول مكافحة الحرائق التابع للاتحاد الأوروبي إلى فرنسا، من اليونان والسويد. وأعلنت بولندا أنها سترسل 146 رجل إطفاء اعتبارا من الخميس للمساعدة في الجنوب، اعتبارا من ظهر الجمعة، حسب الرئاسة الفرنسية.

وفي تغريدة على "تويتر"، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ألمانيا واليونان وبولندا، وفي الساعات المقبلة رومانيا والنمسا"، مؤكدا أن "شركاءنا يأتون لمساعدة فرنسا في مواجهة الحرائق".

وكتب بعد ساعات "كما حدث في يوليو، تبقى إيطاليا متضامنة مع فرنسا".

وتابع أن "عددا من طائرات رشّ المياه الكندية تصل لدعم رجال الإطفاء الفرنسيين والأوروبيين على أراضينا".



