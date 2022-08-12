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أميركا توافق على إعطاء عقار "روش" لعلاج الإنفلونزا

أميركا توافق على إعطاء عقار "روش" لعلاج الإنفلونزا
12 أغسطس 2022 13:05

حصلت شركة "روش" السويسرية للأدوية على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إعطاء عقار "زوفلوزا" لعلاج الإنفلونزا للأطفال، ممن تبلغ أعمارهم خمس سنوات وأكثر.
ويمكن استخدام الدواء أحادي الجرعة،  لعلاج الإنفلونزا، لدى الأطفال الأصحاء، الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة لا تزيد عن يومين.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء "زوفلوزا" للوقاية من الإنفلونزا، لدى الأطفال في نفس الفئة العمرية، في أعقاب مخالطة شخص، يعاني من الإنفلونزا.
وقالت الشركة اليوم الجمعة إن عقار "زوفلوزا" هو الدواء الأول والوحيد للإنفلونزا عن طريق الفم، الذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة .وتمت الموافقة على الدواء بالفعل في الولايات المتحدة لعلاج الإنفلونزا، لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وأكثر.

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