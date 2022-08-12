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بريطانيا: انفجارات القرم قلصت قدرات روسيا في البحر الأسود

بريطانيا: انفجارات القرم قلصت قدرات روسيا في البحر الأسود
12 أغسطس 2022 11:25

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساكي العسكري الذي تديره روسيا في غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها ثماني مقاتلات مما أسفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود.
ومع أن الطائرات التي دُمرت ليست سوى جزء ضئيل من أسطول الطيران الإجمالي، فقد قالت بريطانيا إن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر، إذ أن مطار ساكي قاعدة تشغيلية رئيسية.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية دورية على تويتر أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح، لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات وانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة.

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