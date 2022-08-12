وفاة 13 شخصاً وتشريد الآلاف بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا لقوا حتفهم، وفقد 6 حتى الساعة السادسة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، جراء هطول الأمطار القياسي في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين حالات الوفاة، 8 في العاصمة سول، و3 في إقليم كيونجكي، وحالتان في إقليم كانج وون. وفقد شخص واحد في سول و3 إقليم كيونغكي وشخصان في ون جو في إقليم كانج وون.

وبالإضافة إلى الضحايا والمفقودين، أصيب 18 شخصا، بينهم 16 في إقليم كيونجكي واثنان في سول.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تشريد 492,1 شخصا، كما تم إجلاء 807,4 آخرين مؤقتا.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك 879,3 حالة في الممتلكات الخاصة و656 حالة في الممتلكات العامة، بحسب يونهاب.