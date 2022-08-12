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المستشار الألماني الأسبق يقاضي البرلمان بسبب إلغاء الامتيازات

المستشار الألماني الأسبق يقاضي البرلمان بسبب إلغاء الامتيازات
12 أغسطس 2022 09:58

 رفع المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني (البوندستاج) سعيا منه لاستعادة الامتيازات الخاصة التي تم تجريده منها في مايو الماضي، وفقا لما أفاد به محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويطالب شرودر،78 عاما، في دعوى أمام المحكمة الإدارية ببرلين باستعادة مكتبه البرلماني، وفقا لما ذكره محاميه ميخائيل ناجل الذي يتخذ من هانوفر مقرا له.
وكانت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني قد أصدرت في مايو الماضي قرارا بأنه يجب أن يتخلى شرودر، الذي كان مادة للانتقادات الشديدة في ألمانيا لعلاقاته مع روسيا، عن حقه في مكتب في البوندستاج، وقررت اللجنة أنه سيظل يحق له الحصول على معاش تقاعدي وحماية شخصية.
ويدفع الفريق القانوني للمستشار السابق بأن قرار لجنة الميزانية في البوندستاج بقطع التمويل عن مكتب شرودر البرلماني وإنهاء عمله كان غير قانوني، وفقا لبيان صادر عن مكتب المحاماة حصلت عليه (د.ب.أ)

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