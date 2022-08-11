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دائنو أوكرانيا يجمدون ديونا حجمها 20 مليار دولار

الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية
12 أغسطس 2022 01:02

أظهرت وثائق أن دائني أوكرانيا الخارجيين وافقوا على طلبها تجميد مدفوعات تقارب 20 مليار دولار أميركي من السندات الدولية لمدة عامين، في خطوة ستسمح لها بتجنب التخلف عن سداد ديونها.
وبيّنت الوثائق أنه مع عدم وجود أي علامة في الأفق على انتهاء الأزمة الحالية، وافق حاملو نحو 75 بالمئة من إجمالي السندات غير المسددة على اقتراح كييف.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، في بيان "أوكرانيا ستوفر ما يقرب من ستة مليارات دولار من المدفوعات. ستساعدنا هذه الأموال في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز استدامة الاقتصاد الأوكراني وتحسين قوة جيشنا".
وتطّلب الالتماس موافقة أصحاب ما لا يقل عن ثلثي إجمالي الدّين وأكثر من 50 بالمئة من كل إصدار.
في ظل عجز مالي شهري قدره خمسة مليارات دولار، تعتمد أوكرانيا بشدة على التمويل الأجنبي من الحلفاء الغربيين والمقرضين متعددي الأطراف ومن بينهم صندوق النقد والبنك الدوليان.
وتظهر بيانات وزارة المالية أنها تلقت حتى الآن 12.7 مليار دولار في شكل قروض ومنح.
وقالت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إنها ستقدم 4.5 مليار دولار إضافية للحكومة الأوكرانية ليبلغ إجمالي دعمها للميزانية 8.5 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن كييف تستهدف أيضا الموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي من 15 إلى 20 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصادها، وتتوقع الحكومة تلقي هذه المساعدة قبل نهاية العام.

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المصدر: رويترز
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