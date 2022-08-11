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تفكيك خلايا تجسس «حوثية» في أكبر ضربة أمنية

تفكيك خلايا تجسس «حوثية» في أكبر ضربة أمنية
12 أغسطس 2022 02:15

عدن (الاتحاد)

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كشفت القوات المشتركة في اليمن، أمس، عن توجيهها ضربة أمنية لميليشيات «الحوثي» في الساحل الغربي، تعتبر الأكبر للمرة الأولى منذ سنوات، بتفكيك 7 خلايا تجسس وتهريب سلاح. وقالت القوات المشتركة في بيانها، إن خلايا ميليشيات «الحوثي» تتألف من 37 عنصراً، بعضهم نفذ مهام تهريب بحري للأسلحة.
وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد ركن صادق دويد، في بيان تلقته «الاتحاد»، أن الخلايا التي جرى تفكيكها نفذت أعمال تجسس وتخابر، وأنشطة إرهابية، وجرى ضبطها بالساحل الغربي في إنجازات نوعية متتالية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المقاومة الوطنية.
وحققت شعبة الاستخبارات بالمقاومة الوطنية نجاحات أمنية كبيرة ضد الأنشطة الاستخباراتية لمليشيات «الحوثي»، التي تنشط في الساحل الغربي على البحر الأحمر، لا سيما خلايا التجسس وتهريب السلاح.

اليمن
الحوثيين
البحر الأحمر
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