وزير الدفاع يطالب قادة الجيش بالحياد

بغداد (الاتحاد)

طالب وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أمس، قادة الجيش بالابتعاد عن المناكفات السياسية، في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع. وقال عناد، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع مخاطبا القادة: «يمر بلدنا العزيز هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الانسداد السياسي، وعليه، أهيب بكم أن تبتعدوا عن المناكفات السياسية، وأن تكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وألّا تركنوا إلى جهة ضد أخرى». وأضاف: «واجبنا المقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل في إطار واجبه، فمن يعمل في مكافحة الإرهاب، فعليه مقاتلة الإرهابيين بكل عزيمة واندفاع، ومن في نطاق واجبه تظاهرات، فعليه حماية هذه التظاهرات».