سفينة إنقاذ توصل 87 مهاجراً إلى إيطاليا

أعلنت منظمة "سي آي" للإغاثة البحرية، مساء الخميس، أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها "سي آي 4" بالرسو في جزيرة صقلية وعلى متنها 87 مهاجرا وذلك بعد فترة انتظار استمرت لما يقرب من أسبوعين. وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيطالية حددت للسفينة ميناء "بوتسالو" الواقع جنوب الجزيرة المتوسطية كميناء آمن. ومن المنتظر أن تصل السفينة إلى الميناء الجمعة. كانت السفينة انتشلت هؤلاء المهاجرين المنحدرين من شمال أفريقيا من البحر منذ أكثر من أسبوع. وذكرت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ريجنسبورج جنوبي ألمانيا، أنها ظلت تحاول على مدار أيام الرسو في مالطا باعتبارها الدولة المسؤولة عن المنطقة الواقعة أعالي البحار في وسط البحر الأبيض المتوسط التي عثر فيها على هؤلاء المهاجرين. غير أن مالطا رفضت إيواء السفينة، الأمر الذي جعل المنظمة تتصل بالسلطات الإيطالية.