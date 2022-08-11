السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سفينة إنقاذ توصل 87 مهاجراً إلى إيطاليا

السفينة "سي آي 4" تنقذ مهاجرين
12 أغسطس 2022 00:54

أعلنت منظمة "سي آي" للإغاثة البحرية، مساء الخميس، أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها "سي آي 4" بالرسو في جزيرة صقلية وعلى متنها 87 مهاجرا وذلك بعد فترة انتظار استمرت لما يقرب من أسبوعين.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيطالية حددت للسفينة ميناء "بوتسالو" الواقع جنوب الجزيرة المتوسطية كميناء آمن.
ومن المنتظر أن تصل السفينة إلى الميناء الجمعة.
كانت السفينة انتشلت هؤلاء المهاجرين المنحدرين من شمال أفريقيا من البحر منذ أكثر من أسبوع.
وذكرت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ريجنسبورج جنوبي ألمانيا، أنها ظلت تحاول على مدار أيام الرسو في مالطا باعتبارها الدولة المسؤولة عن المنطقة الواقعة أعالي البحار في وسط البحر الأبيض المتوسط التي عثر فيها على هؤلاء المهاجرين. غير أن مالطا رفضت إيواء السفينة، الأمر الذي جعل المنظمة تتصل بالسلطات الإيطالية.

أخبار ذات صلة
قطار يدهس مهاجرين شمالي اليونان
منذ إعلان «خطة رواندا».. 13 ألف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية
المصدر: د ب أ
سفينة إنقاذ
مهاجرون
صقلية
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©