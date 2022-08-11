السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حميدتي يزور جوبا لدعم اتفاق السلام

حميدتي يزور جوبا لدعم اتفاق السلام
12 أغسطس 2022 02:15

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
«الاتفاقيات الإبراهيمية» في «برنامج معهد أوكسفورد الصيفي»
إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، خلال زيارة إلى جوبا أمس، مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطورات الوضع في البلدين، كما بحث مع أطراف عملية السلام في جنوب السودان سير عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط الذي يعد السودان ضامناً لها.
وأعلن حميدتي تأييده ودعمه الكامل لجهود رئيس جنوب السودان في التوصل إلى خريطة طريق لاستكمال اتفاقية السلام المنشطة، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس سلفاكير إلى تأكيدات بتخريج القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لدخول دفعة جديدة في نوفمبر المقبل. 
ودعا إلى مواصلة الجهود لاستدامة السلام، حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار، مؤكداً مواصلة متابعة سير تنفيذ الاتفاق وتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف وصولاً إلى سلام دائم وشامل.
يأتي ذلك، في وقت خرج فيه آلاف السودانيين، أمس، في العاصمة الخرطوم في مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني.
وكانت قوات الأمن كثفت انتشارها في وسط الخرطوم، وأغلقت جسوراً رئيسة تربط مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي.

السودان
مجلس السيادة السوداني
محمد حمدان دقلو
جوبا
جنوب السودان
سلفاكير
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©