حميدتي يزور جوبا لدعم اتفاق السلام

أسماء الحسيني (الخرطوم)

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، خلال زيارة إلى جوبا أمس، مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطورات الوضع في البلدين، كما بحث مع أطراف عملية السلام في جنوب السودان سير عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط الذي يعد السودان ضامناً لها.

وأعلن حميدتي تأييده ودعمه الكامل لجهود رئيس جنوب السودان في التوصل إلى خريطة طريق لاستكمال اتفاقية السلام المنشطة، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس سلفاكير إلى تأكيدات بتخريج القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لدخول دفعة جديدة في نوفمبر المقبل.

ودعا إلى مواصلة الجهود لاستدامة السلام، حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار، مؤكداً مواصلة متابعة سير تنفيذ الاتفاق وتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف وصولاً إلى سلام دائم وشامل.

يأتي ذلك، في وقت خرج فيه آلاف السودانيين، أمس، في العاصمة الخرطوم في مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني.

وكانت قوات الأمن كثفت انتشارها في وسط الخرطوم، وأغلقت جسوراً رئيسة تربط مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي.