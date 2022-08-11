زيلينسكي يدعو إلى "التحرك" بشأن مفاعل زابوريجيا النووي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري" لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استهدفت بعمليات قصف للمرة الثالثة الخميس.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو "يجب أن يتحرّك العالم بأسره فورا" لإخراج الروس من زابوريجيا وهي المحطة الأكبر في أوروبا، واقعة في جنوب أوكرانيا وسيطرت عليها القوات الروسية منذ 4 مارس الماضي.

وأضاف "وحدهما الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها".

تعرّضت محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية مجددا الخميس للقصف وقد تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن الضربات الجديدة.

سبق أن حمّل كل من الطرفين الطرف الآخر مسؤولية شنّ هجمات على المحطة.

كانت المحطة استُهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.

وحذّرت مجموعة "انيرغواتوم" الأوكرانية المشغّلة للمحطة من أن "الوضع يزداد سوءًا"، مشيرة إلى "وجود مواد مشعة في مكان قريب وتضرر أجهزة عدة لاستشعار الإشعاعات".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الوضع حرج" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشددا على وجوب السماح للوكالة بالدخول إليها.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محيط المحطة.



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المصدر: آ ف ب