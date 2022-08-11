دعوة تركية للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة

أنقرة (وكالات)

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، عن محادثة قصيرة جمعته بنظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع مؤتمر عدم الانحياز في بلغراد.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن جاويش أوغلو قوله: «أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري، في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد».

وقال المسؤول التركي: «علينا أن نصالح المعارضة والحكومة في سوريا بطريقة ما، وإلاّ فلن يكون هناك سلام دائم».

وأوضح جاويش أوغلو «لمنع تقسيم سوريا، يجب أن تكون هناك إدارة قوية للبلاد، يمكنها أن تسيطر على كل ركن من أراضيه، وذلك ممكن فقط من خلال الوحدة».

ولفت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس أردوغان تنظيم لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد.