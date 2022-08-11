السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الشمالية تعلن الانتصار على «كوفيد»

كوريا الشمالية تعلن الانتصار على «كوفيد»
12 أغسطس 2022 02:15

سيؤول (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
سلطان بن طحنون: القيادة الحكيمة رسمت مساراً واضحاً لحماية الجميع
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تكشف تفاصيل «حمى كيم»

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس، أن بلاده حققت «انتصاراً مدوياً» على وباء «كوفيد-19»، بعدما أصيب به بنفسه، بحسب شقيقته التي اتهمت سيؤول بأنها منشأ الوباء في بلدها.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس، أن كيم أعلن خلال ترؤسه اجتماعاً ضم علماء وعاملين في مجال الصحة عن هذا «الانتصار، في الحرب على المرض الوبائي الخبيث». وقال كيم إن «الانتصار الذي حققه شعبنا هو حدث تاريخي أظهر للعالم مرة أخرى عظمة دولتنا والإصرار الذي لا يقهر لشعبنا والعادات الوطنية الجميلة التي نعتز بها»، حسبما نقلت الوكالة. وكوريا الشمالية واحدة من أوائل الدول في العالم التي أغلقت حدودها في يناير 2020 بعد ظهور الفيروس في الصين المجاورة. وأعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 مايو الماضي، وتولى كيم جونغ أون شخصياً الإشراف على مكافحة الوباء. ومنذ 29 يوليو، لم تبلغ بيونغ يانغ عن أي إصابات جديدة. وسجلت في كوريا الشمالية قرابة 4.8 ملايين إصابة «بالحمى»، منذ أواخر إبريل و74 وفاة فقط، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وقال كيم وسط تصفيق حار في القاعة، حسب الوكالة، إن إدارة الوباء «معجزة غير مسبوقة في التاريخ العالمي للصحة العامة».

كوريا الشمالية
كوفيد 19
كيم جونغ أون
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©