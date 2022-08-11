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لقاح جدري القردة يهدد باضطراب التعليم في أميركا

رجل يتلقى جرعة من لقاح جدري القردة في أميركا
12 أغسطس 2022 00:39

يهدد عدم الوصول إلى لقاحات مضادة لجدري القردة وكذلك عدم إجراء الاختبارات لكشف الإصابة بالمرض بعرقلة عمل الكليات والجامعات في الولايات المتحدة.
يعتمد مديرو اقسام الصحة في المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بشكل كبير، على الإجراءات التربوية في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة الطلاب في فصل الخريف.
ولدى بعض الجامعات الاختبارات متاحة في مراكزها الطبية. مع ذلك، لم تعلن أي واحدة منها عن متطلبات بشأن تلقى الطلاب جرعات من اللقاح أو الخضوع لاختبارات.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة.
ومع ذلك، فإن بعض الفئات من السكان متخلفة في معدلات الحصول على اللقاح حتى الآن.

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المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
لقاح
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