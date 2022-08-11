ميقاتي: تمديد اتفاق الوقود مع بغداد لعام آخر

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، أمس، أن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة إمداد شركة كهرباء لبنان بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، وهو ما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية.

وقال ميقاتي إنه تقدم بالطلب إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي وافق على التمديد بشروط الاتفاق الحالي، الذي وُقع في العام الماضي. وفي يوليو 2021، عرض العراق على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة سنة، مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وكان الهدف من الاتفاق تخفيف النقص الحاد في الكهرباء في لبنان، الذي بلغ حد الأزمة في الصيف الماضي عندما عجزت الحكومة عن دعم واردات الوقود.

وبعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعاً كبيراً. ثم أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى زيادة الأسعار العالمية هذا العام.

ومع عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، أصبحت معظم المنازل في البلاد بدون كهرباء، من التي توفرها الدولة، لنحو 22 ساعة يومياً.