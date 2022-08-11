أحزاب الوسط الإيطالية تشكل ائتلافاً لخوض انتخابات البرلمان
كارلو كاليندا، زعيم حزب "أتسيوني" الإيطالي
12 أغسطس 2022 00:30
اتفق رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي ووزير التنمية الاقتصادية السابق كارلو كاليندا على تشكيل ائتلاف لتيار الوسط استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. يسعى حزب رينزي "إيتاليا فيفا" أو (تحيا إيطاليا) وحزب كاليندا "أتسيوني" أو (العمل) إلى الحصول على أصوات الناخبين المعتدلين في انتخابات 25 سبتمبر. تعد هذه التحالفات ضرورية للنجاح في النظام الانتخابي الإيطالي، الذي يخصص جزءا من مقاعد البرلمان وفقا للتصويت لصالح الأغلبية، وتعتبر هذه التحالفات حاسمة لإحراز النجاح. بحسب استطلاعات الرأي، يحتل ائتلاف يمين الوسط بقيادة حزب (فراتيلي ديتاليا) اليميني المتطرف الصدارة حاليا وهو الأقرب للفوز. تشير التوقعات إلى أن ائتلاف يسار الوسط، بقيادة الحزب الديمقراطي، سيخفق في الحصول على أغلبية حتى لو تعاون مع ائتلاف الوسط.