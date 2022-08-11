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ألمانيا تتجاوز قمة الموجة الصيفية من فيروس كورونا

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في ألمانيا
12 أغسطس 2022 00:22

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أنه رصد انحسارا لتفشي فيروس كورونا المستجد في ألمانيا في الفترة الأخيرة، ومن ثم أعلن عن تجاوز قمة الموجة الصيفية من الوباء.
في تقريره الأسبوعي عن وضع الوباء، كتب المعهد مساء اليوم الخميس أن المعدل الأسبوعي للإصابات تراجع في الأسبوع الماضي مجددا بنسبة 27% بعد التراجع الملحوظ الذي سجله في الأسبوع السابق عليه.
وأوضح المعهد أن التراجع حدث في كل الولايات وفي كل الشرائح العمرية.
وذكر المعهد أن أعداد إصابات كورونا المصحوبة بأعراض حادة لعدوى الجهاز التنفسي وكذلك أعداد الحالات التي تطلبت زيارة للطبيب تراجعت على نحو "بدا معه أن الذروة الراهنة للموجة تم تجاوزها".
وتابع المعهد أن عدد حالات دخول المستشفى بالنسبة للأشخاص الذين كانت لديهم عدوى خطيرة بعد تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، انخفض في الأسبوع الماضي أيضا كما هو الحال مع عدد مرضى كوفيد-19 الذين تطلب حالتهم دخول أقسام الرعاية المركزة.
ونوه المعهد أيضا إلى حدوث انخفاض مؤخرا في عدد حالات الوفيات المرتبطة بالإصابة بكورونا حيث وصل عدد هذه الحالات في الأسبوع الماضي إلى 372 حالة مقارنة بـ444 حالة في الأسبوع السابق عليه.
وذكر المعهد أنه يبدو أن حالات الإصابة بمسار خطير للمرض تجاوزت ذروة الموجة الراهنة، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما لا يزالون في طليعة المتأثرين بهذه المسارات الخطيرة.
ودعا المعهد مجددا إلى ضرورة الالتزام "بشكل ملح" بتوصيات تجنب الإصابة بالعدوى كما أكد على أهمية أخذ تطعيم كورونا.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
موجة تفشي
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