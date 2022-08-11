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وصول سفينة تنقيب تركية إلى البحر المتوسط

سفينة التنقيب التركية "عبد الحميد خان"
11 أغسطس 2022 23:04

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وصول السفينة "عبد الحميد خان" إلى منطقة التنقيب "يوركلر1-" في البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك في تغريدة لدونماز على تويتر، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة، إن السفنية تراففها قوات بحرية، ونشرت صورا تظهر فيها سفينة حربية.
وهناك خلاف بين تركيا واليونان العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط .

  • طائرة هليكوبتر تهبط على سفينة
    طائرة هليكوبتر تهبط على سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب

وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب قبالة جزر يونانية. وترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن عمليات الاستكشاف عن الغاز مشروعة. وهناك نزاع مماثل مع قبرص.
في عام 2020، تصاعد النزاع بعدما أرسلت تركيا سفينة بحث إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في مهمة استغرقت شهورا للبحث عن الغاز.
وأدانت اليونان بشدة عمليات الاستكشاف وقامت بعملية إعادة تسليح ضخمة ردا على ذلك ولن تجري السفينة عبد الحميد خان عمليات استكشاف في مياه متنازع عليها في الوقت الحالي.

  • الرئيس التركي يحضر انطلاق سفينة
    الرئيس التركي يحضر انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب

وبحسب الأناضول، أبحرت سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان"، أول أمس الثلاثاء، للتنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب.
والسفينة قادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وتضم طاقما مكونا من 200 شخص.

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المصدر: وكالات
سفينة تنقيب
التنقيب عن الغاز
تركيا
البحر الأبيض المتوسط
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