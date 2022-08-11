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أوكرانيا تنشد الدعم العربي في أزمتها الحالية

المبعوث الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا يلقي كلمة أمام الجامعة العربية
11 أغسطس 2022 22:17

سعت أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى الحصول على دعم من جامعة الدول العربية في أزمتها الحالية.
وقال مكسيم صبح المبعوث الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا "إننا نعول على دعم أوسع من قبل العالم العربي لجميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة".
وأضاف، خلال كلمة أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية في اجتماع لجامعة الدول العربية، إن أوكرانيا مستعدة لاستئناف صادرات القمح للدول العربية والأفريقية.وأوضح "اليوم، لدينا هنا في أوكرانيا أكثر من 20 مليون طن من الحبوب يمكن تصديرها بشكل أساسي إلى الدول العربية والأفريقية لكننا حتى وقت قريب، لم نكن قادرين على القيام بذلك بسبب محاصرة موانئنا البحرية".
سمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا، بإبحار 12 سفينة من موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ الأول من أغسطس الجاري.
وتابع قائلا "إننا في أوكرانيا مستعدون لمواصلة توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية والعربية بكل حزم وجدية. كلكم تعلمون أنه بفضل المفاوضات المضنية والوساطة الفعالة لبعض شركائنا، بدأ مؤخرا التنفيذ العملي لخطة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية من موانئنا الواقعة على البحر الأسود نحو شركائنا وزبائننا في الشرق الأوسط وأفريقيا".
تم التوصل إلى الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وبل تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

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المصدر: رويترز
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