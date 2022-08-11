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أوكرانيا: على العالم أن يستعد «لمأساة» نووية في زابوريجيا

من كييف
11 أغسطس 2022 22:12

قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لأي احتمال بالنسبة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا والتي تتعرض للقصف، بما في ذلك عملية إجلاء السكان من المنطقة.

وتبادل مسؤولون محليون من أوكرانيا وممن عينتهم روسيا الاتهامات بخصوص وابل جديد من القصف اليوم الخميس استهدف محطة الطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تقع في جنوب أوكرانيا.

وقال موناستيرسكي لـ«رويترز» في مقابلة "المحطة حتى اليوم ليست في أيدي الروس فقط ولكن في أيدي متخصصين غير متعلمين قد يسمحون بحدوث مأساة".

وأضاف "بالطبع، من الصعب حتى تخيل حجم المأساة التي يمكن أن تحدث إذا واصل الروس أعمالهم هناك".

وحذرت أوكرانيا في الآونة الأخيرة من خطر وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.

وقال موناستيرسكي "هذا يعني بالنسبة لنا... أن علينا وعلى العالم الاستعداد لأي احتمال. تناقش خدمات الطوارئ الحكومية مع وزارة الداخلية ووزارة الأقاليم الاحتمالات المختلفة اللازمة، ومنها موضوع الإجلاء".

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المصدر: وكالات
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