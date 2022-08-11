تعهدات بمساعدة عسكرية تبلغ 1.5 مليار يورو لأوكرانيا
مؤتمر مانحين لصالح أوكرانيا في كوبنهاغن
11 أغسطس 2022 20:57
قال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف في مؤتمر صحفي إن دولا غربية تعهدت اليوم الخميس بتقديم مساعدات بأكثر من 1.5 مليار يورو (1.55 مليار دولار أميركي) لأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية. وستُستخدم الأموال، التي تعهدت بتقديمها 26 دولة في مؤتمر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لتوفير إمدادات الأسلحة والصواريخ والذخيرة الحالية، وزيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وإزالة الألغام. وقال بودسكوف للصحفيين، في ختام المؤتمر الذي جمع وزراء الدفاع الأوروبيين لمناقشة تقديم الدعم على الأمد الطويل للدفاعات الأوكرانية "سنواصل مساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها العسكرية".
وأضاف بودسكوف أن وزراء دفاع بولندا وسلوفاكيا والتشيك أبدوا استعدادهم للتوسع في إنتاج أنظمة المدفعية والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى لأوكرانيا. وتعهدت بريطانيا، التي قدمت بالفعل أنظمة أسلحة متطورة لأوكرانيا وتدريبات عسكرية لآلاف الجنود، اليوم الخميس، بتوفير 300 مليون يورو إضافية، لإمدادات منها أنظمة الصواريخ المتعددة وصواريخ (إم31إيه1) دقيقة التوجيه والتي يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا. تأتي هذه التعهدات بعد أن وجهت الحكومة في كييف نداءات متكررة للغرب طالبة مزيدا من الأسلحة، ومنها المدفعية بعيدة المدى. وقالت أوكرانيا هذا الشهر إنها تلقت شحنة أخرى من الأسلحة الثقيلة عالية الدقة من ألمانيا والولايات المتحدة.