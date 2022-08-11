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انتهاء عملية احتجاز مسلح لرهائن ببنك في لبنان

من موقع الحادث
11 أغسطس 2022 19:35

أكد مصدر أن رجلا لبنانيا احتجز ستة أشخاص رهائن تحت تهديد السلاح داخل بنك تجاري في بيروت لنحو ست ساعات غادر البنك مساء اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أنه رفع يديه تحية عند خروجه من البنك برفقة قوات الأمن.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بعدم تعرض أي من الرهائن لسوءد

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المصدر: وكالات
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