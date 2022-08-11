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ألمانيا: الوظائف الشاغرة عند مستوى قياسي غير معهود

عمال مصنع في ألمانيا
11 أغسطس 2022 19:32

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني ارتفع إلى مستوى قياسي غير معهود.
وأوضح المعهد، اليوم الخميس، أن عدد هذه الوظائف بلغ 1,93 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 11% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.
وعند مقارنة العدد بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، سيكون عدد الوظائف الشاغرة بألمانيا قد زاد بنسبة 66%.
وأشار المعهد إلى أن عدد الوظائف الشاغرة، التي رصدت في الفترة بين شهري أبريل ويونيو من هذا العام يزيد على أي عدد رصد في مثل هذه الفترة الزمنية منذ بدء عمل المعهد في رصد أعداد الوظائف الشاغرة في عام 992.
 يشار إلى أن المعهد يسأل الشركات، بصورة دورية، عن الوظائف الشاغرة لديها لإتمام مثل هذا الرصد كل عام. وحصد المعهد ردودا من نحو 7500 صاحب عمل من جميع الأوساط الاقتصادية في الربع الثاني من هذا العام.
وقال ألكسندر كوبيس الخبير الألماني لدى المعهد "على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود، فإن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بقوة ووصل إلى مستوى قياسي غير معتاد".

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
وظائف
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