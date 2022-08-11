بريطانيا ترسل مزيدا من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا
جنود أوكرانيون أثناء الاستعداد لإطلاق صواريخ
11 أغسطس 2022 18:46
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده سترسل المزيد من الأسلحة المتطورة، بينها أنظمة صواريخ، إلى أوكرانيا. ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أعلن والاس أن المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق سترسل إلى الجمهورية السوفياتية السابقة، بالإضافة إلى صواريخ "M31A1" الموجهة بدقة والتي يمكنها إصابة أهداف على بعد 50 ميلاً.
وقال والاس "هذه الشريحة الأخيرة من الدعم العسكري سوف تمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع". وأضاف: "يوجه دعمنا المستمر رسالة واضحة للغاية: استمرار معارضة بريطانيا والمجتمع الدولي" لهذه العملية العسكرية، و"الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية الدفاعية لها لدعمها في الدفاع". وتلقت قوات أوكرانية تدريبا في بريطانيا على كيفية استخدام منصات الإطلاق هذه، كما تعهدت بريطانيا بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات المشاة في ميدان القتال خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت كل من كندا والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا دعمها للبرنامج.