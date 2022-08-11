السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا ترسل مزيدا من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا

جنود أوكرانيون أثناء الاستعداد لإطلاق صواريخ
11 أغسطس 2022 18:46

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده سترسل المزيد من الأسلحة المتطورة، بينها أنظمة صواريخ، إلى أوكرانيا.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أعلن والاس أن المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق سترسل إلى الجمهورية السوفياتية السابقة، بالإضافة إلى صواريخ "M31A1" الموجهة بدقة والتي يمكنها إصابة أهداف على بعد 50 ميلاً.

  • وزير الدفاع البريطاني بن والاس
    وزير الدفاع البريطاني بن والاس

وقال والاس "هذه الشريحة الأخيرة من الدعم العسكري سوف تمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع".
وأضاف: "يوجه دعمنا المستمر رسالة واضحة للغاية: استمرار معارضة بريطانيا والمجتمع الدولي" لهذه العملية العسكرية، و"الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية الدفاعية لها لدعمها في الدفاع".
وتلقت قوات أوكرانية تدريبا في بريطانيا على كيفية استخدام منصات الإطلاق هذه، كما تعهدت بريطانيا بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات المشاة في ميدان القتال خلال الأشهر المقبلة.
وأعلنت كل من كندا والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا دعمها للبرنامج.

أخبار ذات صلة
دعوة إماراتية لحل سلمي ومستدام للنزاع الأوكراني
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف زابوريجيا بصواريخ
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
صواريخ
مساعدات عسكرية
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©