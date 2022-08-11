شولتس يعلن تحقيق تقدم بشأن سعر النفط الروسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحقيق تقدم في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.
جاء ذلك في رد من شولتس اليوم الخميس على سؤال حول ما إذا كان تطبيق مثل هذا الحد الأقصى للسعر أصبح مرجحا بصورة أكبر.
في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن من غير الممكن أن يتم العمل بهذا الحد الأقصى للسعر إلا إذا تم تنظيمه على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن هناك محادثات مكثفة بهذا الخصوص وأوضح أن هذه المحادثات لم تنته بعد.
يشار إلى أن شولتس وصف وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري نهاية يونيو الماضي بأنه مشروع طموح للغاية ومليء بالتحديات.
وتنص هذه الخطط على إجبار روسيا على بيع النفط بسعر أقل بصورة ملحوظة إلى كبار العملاء مثل الهند مستقبلا، ومن الممكن لهذه الآلية أن تنجح من خلال قيام الغرب بربط الالتزام بتقديم خدمات التأمين على شحنات النفط بالتزام روسيا في المقابل بسقف السعر.
ويهدف وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي إلى حرمان روسيا من الاستفادة من ارتفاعات الأسعار في سوق الطاقة من ناحية وإلى الإسهام في تحقيق التهدئة في أسواق النفط من ناحية أخرى.