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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مفاعل نووي مجددا

منشأة زابوريجيا النووية
11 أغسطس 2022 18:16

تعرض محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوكرانيا وفي أوروبا، لقصف مدفعي جديد اليوم الخميس، على ما أكد مصدر محلي.
واتهم المصدر القوات الأوكرانية بقصف المحطة.
وقال فلاديمير روغوف على موقع "تلغرام"، "قصفوا مجددا محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
كانت هذه المحطة استُهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي، ما أثار قلق المجتمع الدولي. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن القصف.
وتسيطر روسيا على المحطة منذ مارس الماضي.
في هذا السياق، دعا وزراء خارجية مجموعة دول السبع لأكبر اقتصادات عالمية، يوم أمس الأربعاء، روسيا إلى تسليم السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا على الفور.
وقال وزراء الخارجية، في بيان صدر في ألمانيا "يتعين على روسيا الاتحادية سحب قواتها على الفور من داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وأن تحترم أراضي أوكرانيا وسيادتها".
وأضاف البيان "في هذا السياق، نطالب روسيا بتسليم السيطرة الكاملة على الفور لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى مالكها السيادي الشرعي، أوكرانيا، وكذلك جميع المنشآت النووية داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا للحفاظ على أمان وسلامة عملياتها".

 

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المصدر: وكالات
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مفاعل نووي
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