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فرنسا تستغيث لإخماد الحرائق.. والاتحاد الأوروبي يمد يد العون

فرنسا تستغيث لإخماد الحرائق.. والاتحاد الأوروبي يمد يد العون
11 أغسطس 2022 17:33

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء وطائرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، سوف تساعد فرنسا في إخماد حريق غابات متأجج على الساحل الأطلسي للبلاد.

ومن المنتظر أن يساعد رجال إطفاء من ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا نظراءهم الفرنسيين بعدما طلبت باريس المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق جنوب بوردو، الذي اندلع مجدداً بعد أسبوع من السيطرة عليه في البداية. وسوف تتلقى فرنسا أربع طائرات إطفاء متمركزة حالياً في اليونان والسويد.

وقالت السلطات المحلية في بوردو أمس الأربعاء، إن ستة آلاف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بعدما دمر حريق أكثر من ستة آلاف هكتار من الأراضي.

وأوضحت المفوضية أن فرنسا طلبت أيضاً الحصول على بيانات من القمر الاصطناعي كوبرنيكوس الأوروبي للمناطق المحترقة.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره عبر تويتر، وقال إن عشرة آلاف من رجال الإطفاء والحماية المدنية في فرنسا يكافحون الحرائق في أنحاء البلاد حالياً.

وتواجه فرنسا موسم حرائق سيئاً للغاية، حيث تشهد البلاد حالياً موجة حر أخرى، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، احترق أكثر من 57 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ30 ألف هكتار في 2021.

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المصدر: وكالات
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