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غوتيريش يحذر من كارثة نووية بمحطة زابوريجيا
من محطة زابوريجيا
11 أغسطس 2022 17:06
حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال وقوع كارثة نووية في ظل القتال الدائر في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.
وأعرب، في بيان، عن "القلق البالغ إزاء تطور الوضع داخل وحول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا".
وقال: "لقد ناشدت جميع الأطراف المعنية تحكيم العقل والمنطق وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض سلامة أو أمن المحطة النووية- الأكبر من نوعها في أوروبا- للخطر".
واستطرد: "للأسف، وبدلا من التهدئة، وردت تقارير على مدار الأيام الماضية تفيد بوقوع المزيد من الحوادث المثيرة للقلق البالغ، والتي يمكن، إذا ما استمرت، أن تؤدي إلى كارثة".
وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع، وسط تصاعد المخاوف من حدوث كارثة.
وطالبت روسيا بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يطلع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المجلس خلالها على الأوضاع في المحطة النووية.
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المصدر: وكالات
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