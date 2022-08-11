السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هذه مطالب محتجز رهائن في بنك لبناني

هذه مطالب محتجز رهائن في بنك لبناني
11 أغسطس 2022 16:33

أكد مصدر أمين أن مسلحا يطالب بالحصول على ودائع جمدها بنك تجاري لبناني احتجز، اليوم الخميس، عددا غير محدد من الرهائن في بنك فدرال لبنان.
ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات.
وقال المصدر الأمني لـ«رويترز» إن الرجل دخل فرع البنك في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر اليوم الخميس بسلاح ناري.
وقال المصدر الأمني "طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون لعدم صلاحيتها.. بدأ بالصراخ ..أنا 'أهلي' بالمستشفى ولازم أدفع مصاري ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد".
وذكر المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم إطلاق سراح رجل مسن واحد على الأقل من البنك تقديرا لسنه وإن الحكومة بعثت بمفاوضين لبدء محادثات مع محتجز الرهائن.
ورأى شاهد رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج.
وسُمع الرجل وهو يقول لهم "يردولي مصرياتي".
وتجمعت حشود خارج البنك وردد كثير منهم هتافات مثل "يسقط يسقط حكم المصرف".
ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.

أخبار ذات صلة
نائب ميقاتي: لبنان عند مفترق طرق
مسلح لبناني ينهي احتجاز رهائن في بنك وسط بيروت
المصدر: وكالات
لبنان
أزمة لبنان
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©