هذه مطالب محتجز رهائن في بنك لبناني

أكد مصدر أمين أن مسلحا يطالب بالحصول على ودائع جمدها بنك تجاري لبناني احتجز، اليوم الخميس، عددا غير محدد من الرهائن في بنك فدرال لبنان. ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات. وقال المصدر الأمني لـ«رويترز» إن الرجل دخل فرع البنك في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر اليوم الخميس بسلاح ناري. وقال المصدر الأمني "طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون لعدم صلاحيتها.. بدأ بالصراخ ..أنا 'أهلي' بالمستشفى ولازم أدفع مصاري ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد". وذكر المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين. وقالت وزارة الداخلية إنه تم إطلاق سراح رجل مسن واحد على الأقل من البنك تقديرا لسنه وإن الحكومة بعثت بمفاوضين لبدء محادثات مع محتجز الرهائن. ورأى شاهد رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج. وسُمع الرجل وهو يقول لهم "يردولي مصرياتي". وتجمعت حشود خارج البنك وردد كثير منهم هتافات مثل "يسقط يسقط حكم المصرف". ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.