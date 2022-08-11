شقيقة زعيم كوريا الشمالية تكشف تفاصيل «حمى كيم»

كشفت الشقيقة الأولى للزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ أون، أن شقيقها أصيب بوباء كوفيد-19 التي اتهمت سيؤول بأنها منشأ الوباء في بلدها.
وبثت القناة الرسمية للتلفزيون للمرة الأولى خطاباً حاداً «للشقيقة الأولى» للزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ.وقالت إن الزعيم «عانى من حمى شديدة خلال أيام حرب الحجر الصحي هذه، لكنه لم يستطع الاستلقاء للحظة لأنه كان يفكر في الأشخاص الذين كان مسؤولاً عنهم».
هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بيونغ يانغ عن إصابة كيم جونغ أون، الذي تحظى صحته بأكبر قدر من الاهتمام من قبل المراقبين، بفيروس كورونا.
واتهمت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية بأنها سبب الوباء في بلدها عبر إرسال نشرات دعائية بالبالونات.