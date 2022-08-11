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بريطانيا ترسل نظم إطلاق صواريخ إضافية لأوكرانيا

بريطانيا ترسل نظم إطلاق صواريخ إضافية لأوكرانيا
11 أغسطس 2022 15:01

أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بنظم إطلاق صواريخ متعددة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة.
وتابع في بيان "هذه الدفعة الأحدث من الدعم العسكري ستمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع في مواجهة الهجوم الروسي والاستخدام العشوائي للمدفعية طويلة المدى".
وأضاف دعمنا المتواصل يبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا والمجتمع الدولي لا يزالان يعارضان هذه الحرب  وسيتحدان ويوفران مساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها.

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