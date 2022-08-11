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مسلح يحتجز رهائن في مصرف لبناني

مسلح يحتجز رهائن في مصرف لبناني
11 أغسطس 2022 14:05

 أقدم  لبناني يحمل سلاحاً اليوم الخميس على احتجاز موظفين وعملاء داخل فرع مصرف  في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، مهدداً إياهم ومطالباً بالحصول على أمواله.
ودخل المسلح حرم المصرف مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، وشهر سلاحه في وجه مدير الفرع.

وهدد المسلح، موظفي المصرف بالإضافة إلى عدد من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل المصرف،  وطالب بالحصول على أمواله.
وقام برش مادة البنزين داخل المصرف وأغلق الباب، وأطلق النار داخل المصرف ، وأصيب الموظفون بالخوف والهلع.
وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المصرف، كما توجهت عناصر القوى الأمنية إلى محيط المصرف.

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المصدر: وكالات
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