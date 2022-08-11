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اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية

اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
11 أغسطس 2022 12:38

يكافح رجال الإطفاء في اليونان حريق غابات كبير اندلع في جزيرة "ثاسوس" السياحية، اليوم الخميس، ما أدى إلى إخلاء قرية تهددها النيران.
وقالت فرقة الإطفاء إنه تم نشر 6 طائرات إطفاء و6 مروحيات، والمئات من رجال الإطفاء والمتطوعين والوحدات العسكرية، لإخماد الحريق.
يشار إلى أن الجزيرة، التي تقع شمالي بحر إيجه، كثيفة الغابات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه كان من الممكن رؤية سحب الدخان الكثيفة من بعيد في الصباح.
ولم يصب أحد حتى الآن جراء الحريق، بحسب ما ذكره حاكم الجزيرة، ليفتيريس كيرياكيدس للإذاعة الرسمية.
وتفيد قوة الدفاع المدني بأن هناك أكثر من 13 ألف هكتار من الاراضي التي دمرتها الحرائق في اليونان هذا العام حتى الآن.

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المصدر: وكالات
حريق
حريق غابات
اليونان
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