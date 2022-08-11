السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سلسلة زلازل تضرب هوكايدو اليابانية

سلسلة زلازل تضرب هوكايدو اليابانية
11 أغسطس 2022 09:08

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سلسلة من الزلازل القوية هزت جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها لم تصدر تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها إنها لم تتلق أي تقارير فورية عن أضرار جسيمة. وطلبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من سكان المناطق المتضررة التأهب لاحتمال حدوث هزة ارتدادية قوية.
وكان الزلزال الأكثر قوة قد بلغت شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر وهز الجزء الشمالي من الجزيرة في حوالي الساعة 1253 صباحا، وتأثرت به العديد من المناطق القريبة.

أخبار ذات صلة
اليابان تطمئن: لا تحذيرات من «تسونامي» بعد زلزال بهوكايدو
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
المصدر: د ب أ
زلزال
اليابان
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©