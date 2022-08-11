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قتلى وجرحى في اشتباكات بين مزارعين ورعاة بتشاد

(أرشيفية)
11 أغسطس 2022 07:53

قتل 13 شخصاً في اشتباكات بين مزارعين ورعاة ماشية في تشاد على مسافة 700 كيلومتر شرق العاصمة نجامينا.
والعنف بين المجتمعات المحلية في وسط تشاد وجنوبه شائع حيث العديد من السكان مسلّحون. وهم يحرّضون الرعاة الرحل ضد المزارعين الأصليين الذين يتهمون الرعاة خصوصا بأنهم يلحقون أضرار بحقولهم من خلال رعي ماشيتهم فيها.

وقال سوغور محمد غالما حاكم إقليم غيرا "سرق طفل مجرفة مُزارع واندلعت مشاجرة الثلاثاء قرابة الأولى ظهرا بين المزارعين والرعاة" في دجونغول في وسط تشاد، موضحا أن "الصراع تفاقم بعد ذلك واستخدمت الأسلحة النارية".

وأضاف "حتى الآن، هناك 13 قتيلا و20 جريحا وما زال التوتر مستمرا بين المجتمعات المحلية".
في أغسطس 2021 قتل 22 شخصا في اشتباكات مجتمعية على مسافة 200 كيلومتر شرق العاصمة التشادية. وفي فبراير 2021، قتل 35 شخصا في جنوب البلاد.

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المصدر: وكالات
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