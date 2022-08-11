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كيم يعلن "انتصار" كوريا الشمالية في "معركة كورونا"

كيم يعلن "انتصار" كوريا الشمالية في "معركة كورونا"
11 أغسطس 2022 07:31

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أعلن انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا.
وقالت إنه أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو.
ولم تعلن كوريا الشمالية عدد الإصابات المؤكدة بالمرض، وأعلنت بدلا من ذلك عدد من أصيبوا بأعراض حمى. لكنها لم تعلن عن أي إصابات جديدة مشتبه بها منذ 29 يوليو.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن حصيلة الوفيات الرسمية البالغة 74 "معجزة غير مسبوقة" مقارنة مع بلدان أخرى.
وذكر تقرير الوكالة أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة فإن كيم قال إن كوريا الشمالية يجب أن تبقي على "حاجز قوي مثل الصلب لمكافحة الجائحة وأن تكثف العمل لمكافحتها لحين انتهاء أزمة الصحة العالمية".
وقال محللون إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية استخدمت الجائحة لتشديد القيود الاجتماعية فإن إعلانها النصر قد يكون تمهيدا لعودة التجارة التي عرقلها إغلاق الحدود وغيرها من القيود.

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المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
كيم جونج أون
كورونا
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