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خسائر فادحة جراء السيول في السودان

مياه الأمطار أغرقت قرى عدة وتسببت بأضرار في مئات المنازل (أرشيفية)
11 أغسطس 2022 01:34

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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اجتاحت سيول قوية عدداً من مناطق شمال وغرب ووسط السودان، وجرفت قرى ومشاريع زراعية بأكملها، ما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة.
وغمرت مياه السيول في ولاية نهر النيل 4 قرى على الأقل، وأحدثت دمارًا كاملًا في 600 منزل، وأدت لنفوق المئات من الماشية التي يعتمد السكان المحليون عليها في معيشتهم.
وقطعت السيول طريقين رئيسين يربطان شمال السودان وغربه بالعاصمة الخرطوم، كما اضطر سكان بعض القرى الواقعة في شمال البلاد للنزوح إلى أماكن بعيدة عن مجرى السيول في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة الصعوبة.
وتتزايد المخاوف في السودان من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى النائية في موسم الخريف في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.
وتعطلت حركة المرور أمس الأول، في الكثير من مناطق العاصمة الخرطوم بعد هطول أمطار غزيرة، وقضى معظم السكان ساعات طويلة في محاولة إخراج المياه من منازلهم، وفتح منافذ تمكنهم من الوصول إلى أماكن الخدمات اليومية.
وعادة ما يشهد موسم الخريف سيولًا جارفة تؤدي في العادة إلى قطع عدد من الطرق الرئيسة أبرزها الطريق الرابط بين موانئ الصادرات والواردات الرئيس على البحر الأحمر ومدن البلاد الأخرى والذي يمر عبر عطبرة في ولاية نهر النيل.
ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل السنوي خلال الأسابيع المقبلة في ولايات البلاد الوسطى والغربية والشرقية وبعض المناطق الشمالية الغربية من العاصمة الخرطوم التي قد تكون أكثر تأثرا بالفيضانات الموسمية الناتجة عن التدفقات القادمة من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق.
وتتزايد المخاوف من تكرار مآسي العام الماضي، حيث تضرر 18 ألف منزل و90 ألف شخص من الأمطار والسيول.

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