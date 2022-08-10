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«السيادة»: مخططات لتفكيك السودان

«السيادة»: مخططات لتفكيك السودان
11 أغسطس 2022 01:34

الخرطوم (الاتحاد)

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أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، أن هناك مخططات لتفكيك السودان تستهدف تماسك النسيج الاجتماعي، مشدداً على ضرورة معرفة من يقف خلفها، ومؤكدًا التزام الدولة وحرصها على تعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات الاجتماعية.
وأشار حميدتي في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته من أقليم دارفور بعد زيارة استغرقت 52 يومًا، إلى أن المصالحات التي تمت نهائية، مؤكداً أنه سيتم نشر قوات كبيرة في مدينة «الجنينة» التي عادت لطبيعتها.
وأضاف: «همنا الأساسي أن يخرج السودان إلى بر الأمان، ونريد الوصول لاتفاق سياسي، ولا ننجر خلف أي مبادرة». 
وكان حميدتي قد أكد، الجمعة، أن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية.

السودان
مجلس السيادة السوداني
محمد حمدان دقلو
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