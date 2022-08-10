الأمم المتحدة ترحب بتمديد الفترة الانتقالية في جنوب السودان

جوبا (وكالات)

رحبت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «أونميس» بالإعلان عن اتفاقٍ بين الأطراف في اتفاق السلام المعاد تنشيطه على خريطة طريق تمدد الفترة الانتقالية الحالية لمدة 24 شهراً.

وأفادت البعثة، في بيان أمس، أن هذا «التمديد يهدف إلى تمكين تنفيذ المهام الرئيسة المعلقة في اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان»، حاثة السلطات على بذل جهود إضافية لضم أي أصحاب مصلحة وضامنين وشهود آخرين.

وحثت البعثة، جميع الأطراف على العمل نحو التنفيذ الكامل للمعايير الرئيسة المتبقية، لضمان خلق جو ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة.