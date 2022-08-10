مباحثات عراقية أوروبية حول مكافحة الإرهاب

بغداد (الاتحاد)

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، ڤيليه ڤاريولا، محاربة تنظيم «داعش».

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان: إنه «جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتأكيد على استمرار التعاون البنّاء بين العراق والمجتمع الدولي».

وأضاف أن «الأعرجي أكد لسفير الاتحاد الأوروبي، استقرار الأوضاع الأمنية في العراق مع استمرار جهود القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابي»، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة بأداء واجباتها بعيداً عن أي سجال سياسي، وأن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمينها، استناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بـ«مخيم الهول» في سوريا، أوضح الأعرجي أن «فقدان السيطرة على المتواجدين داخل المخيم سيشكل خطراً على العراق والعالم». كما أكد الأعرجي، حرص العراق على عدم إجبار اللاجئين العراقيين في أوروبا المرفوضة طلباتهم على العودة، إلا وفق مبدأ العودة الطوعية وتوفر الظروف المناسبة، مشيرًا إلى أن العراق حريص على حماية أبنائه واحتضانهم ورعايتهم أينما كانوا، مع استمراره بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة تهريب اللاجئين.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس، اعتقال 6 إرهابيين من عناصر تنظيم «داعش» خلال عمليات متفرقة في 3 محافظات. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إنه «خلال عمليات منفصلة استهدفت ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وقوة من القطعات التابعة لقيادة القوات البرية، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين من المطلوبين لجهات أمنية متعددة».

ووفقاً للبيان فإنه تم القبض على اثنين منهم في مناطق كركوك ومثلهما في الأنبار والآخرين عند جنوبي بغداد.

وأوضح أنه «جرى بعدها تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم».