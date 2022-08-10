ليبيا.. باشاغا يلوح باستخدام القوة لتمكين حكومته من دخول طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تحشد الميليشيات والكتائب الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة فتحي باشاغا في محيط العاصمة الليبية طرابلس وداخل مدينة مصراتة، وذلك وسط تأكيدات عن نية الحكومة المكلفة من البرلمان الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامها وهو ما يهدد بصراع عسكري مع الكتائب المسلحة داخل العاصمة التي تتمسك بحكومة الوحدة الوطنية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتزامنا مع التحشيدات العسكرية، نظم ما يسمى «اللواء 217» الداعم لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، استعراضا عسكريا، في ضواحي مدينة مصراتة، وهو اللواء الذي تم تشكيله حديثا بقيادة العقيد سالم جحا، ويضم حوالي 85 كتيبة من مصراتة تدعم حكومة فتحي باشاغا.

وشن باشاغا، هجوما شديدا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لرفض الأخير تسليم السلطة.

وقال في خطاب: «أحمل الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها شخصيا، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة».

وأشار باشاغا في كلمته إلى أن «حكومته وعلى مدار 6 أشهر تمد أيديها بالسلام وترفض التصعيد العسكري والوعيد».

وأكد المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد أن فتحي باشاغا يحاول تمكين حكومته للعمل من داخل طرابلس، مشيراً إلى أن كلمته الأخيرة تحمل رسائل تحذيرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرفضه تسليم السلطة، مشيراً إلى وجود تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة الليبية لدعم دخول باشاغا إلى طرابلس.

وأشار أحميد في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى وجود تداعيات سلبية حال اندلاع قتال داخل طرابلس لأن العاصمة لا تتحمل تداعيات ذلك في ظل صمت دولي بعد فشل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الليبية ممثلة في لجنة «5+5» تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مواصلتها دعم الليبيين، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجوم دامٍ استهدف بعثتها بمدينة بنغازي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: «يصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس، واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل ثلاثة من موظفينا».