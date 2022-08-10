قصف أميركي ضد «الشباب» وسط الصومال

واشنطن (وكالات)

أعلن الجيش الأميركي، أمس، تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل 4 عناصر من حركة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، في بيان، إن الهجوم وقع أمس الأول، قرب بلدوين على مسافة 350 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه وفق حصيلة أولية «أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب، فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون».

من جانبه، أكد الجيش الصومالي، في بيان، مقتل 8 إرهابيين، فيما أصيب آخرون خلال عملية عسكرية في إقليم «هيران» جنوبي وسط البلاد.

وشدد على التزام قواته بالقضاء على عناصر حركة «الشباب» في المناطق الواقعة بين منطقتي «مهاس» و«ماتبان» في الإقليم.

إلى ذلك، أصيب 4 أشخاص على الأقل، أمس، في تفجير انتحاري استهدف فندقاً وسط مدينة جوهر بولاية هيرشبيلى، جنوبي الصومال.

وقال مصدر بالشرطة الصومالية، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً، فجر نفسه عند مدخل فندق «ستي»، الذي يرتاده مسؤولون حكوميون.

وأضاف المصدر ذاته، أن التفجير تسبب في إصابة 4 أشخاص على الأقل، حسب حصيلة أولية.

وذكر شاهد عيان، أن التفجير كان قوياً ووقع عند مدخل الفندق، لافتاً أن أضراراً لحقت بأجزاء من الفندق.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصومالية حول التفجير، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ومنذ 15 عاماً تخوض جماعة الشباب الإرهابية تمرّداً ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وتستغل الحركة الأزمات المتكرّرة في الأشهر الأخيرة، لتكثيف هجماتها ضد الحكومة الفدرالية وقوات الأمن. كذلك، تواجه البلاد خطر المجاعة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء وجود عسكري أميركي في الصومال، لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة «الشباب»، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأميركية.