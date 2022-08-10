زيلينسكي يتوعد بالرد على قصف روسي

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، بالرد على ما قال إنه قصف روسي استهدف بلدة في أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية سترد على قصف بلدة "مارهانيتس" الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة عشرة الأربعاء. وأضاف أن على أوكرانيا بحث كيفية إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقوات الروسية وبالتالي تقصير أمد الأزمة الحالية. وقالت أوكرانيا إن 13 شخصا قتلوا وأصيب عشرة عندما أطلقت روسيا صواريخ على البلدة الواقعة في منطقة دنيبروبتروفسك. وأوضح زيلينسكي، في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل، أن "القوات المسلحة الأوكرانية ومخابراتنا ووكالات إنفاذ القانون لدينا لن تترك القصف الروسي اليوم لمنطقة دنيبروبتروفسك دون رد". وذكر أن الهجوم أكد ضرورة قيام الحلفاء بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أكثر فتكا. وأضاف "هذا ما يجب أن يفكر فيه كل من يدافع عن دولتنا ويساعد أوكرانيا".