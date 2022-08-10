واشنطن تتهم إيرانياً بالتآمر لاغتيال مستشار ترامب للأمن القومي

واشنطن (رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة عنصراً في الحرس الثوري الإيراني، أمس، بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، وهو من طهران ويبلغ من العمر 45 عاماً، كان على الأرجح مدفوعاً لقتل بولتون. وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي»، أمس، ملصقاً له باعتباره من أهم المطلوبين. ووفقاً للشكوى الجنائية، طلب بورصافي من شخص مقيم في الولايات المتحدة التقاط صور لبولتون، بذريعة أنها ضرورية لكتاب يصدر قريباً. وبعد ذلك قدم الشخص المقيم في الولايات المتحدة بورصافي إلى مخبر حكومي سري يمكنه التقاط الصور مقابل مبلغ من المال. وقال المحققون إن بورصافي تواصل في الشهر التالي مع المخبر على تطبيق مراسلة مشفر، وعرض عليه 250 ألف دولار لاستئجار شخص ما «للقضاء» على بولتون، ووصل التفاوض على المبلغ إلى 300 ألف دولار. وعندما طلب المخبر من بورصافي أن يكون أكثر تحديداً في طلبه، قال إنه يريد تصفية «الرجل»، وقدّم الاسم الأول لبولتون والاسم الأخير، حسبما ورد في بيان صدر بعد حلف اليمين وقُدم لدعم الشكوى.