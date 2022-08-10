الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن تتهم إيرانياً بالتآمر لاغتيال مستشار ترامب للأمن القومي

واشنطن تتهم إيرانياً بالتآمر لاغتيال مستشار ترامب للأمن القومي
11 أغسطس 2022 01:34

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
مقتل عناصر من حركة "الشباب" في قصف أميركي
ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة الادعاء العام

اتهمت الولايات المتحدة عنصراً في الحرس الثوري الإيراني، أمس، بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت وزارة العدل الأميركية، إن شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، وهو من طهران ويبلغ من العمر 45 عاماً، كان على الأرجح مدفوعاً لقتل بولتون. وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي»، أمس، ملصقاً له باعتباره من أهم المطلوبين. ووفقاً للشكوى الجنائية، طلب بورصافي من شخص مقيم في الولايات المتحدة التقاط صور لبولتون، بذريعة أنها ضرورية لكتاب يصدر قريباً. وبعد ذلك قدم الشخص المقيم في الولايات المتحدة بورصافي إلى مخبر حكومي سري يمكنه التقاط الصور مقابل مبلغ من المال. وقال المحققون إن بورصافي تواصل في الشهر التالي مع المخبر على تطبيق مراسلة مشفر، وعرض عليه 250 ألف دولار لاستئجار شخص ما «للقضاء» على بولتون، ووصل التفاوض على المبلغ إلى 300 ألف دولار. وعندما طلب المخبر من بورصافي أن يكون أكثر تحديداً في طلبه، قال إنه يريد تصفية «الرجل»، وقدّم الاسم الأول لبولتون والاسم الأخير، حسبما ورد في بيان صدر بعد حلف اليمين وقُدم لدعم الشكوى.

واشنطن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الحرس الثوري الإيراني
آخر الأخبار
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
عربي ودولي
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
اليوم 12:38
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©