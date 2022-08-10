أوكرانيا تبدأ تصدير القمح الأسبوع المقبل

أسطنبول (أ ف ب)

كشف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس، أن أول شحنات القمح ستبدأ في الخروج من الموانئ الأوكرانية الأسبوع المقبل، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا وتركيا. وقال فريدريك كيني، منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على تنفيذ الاتفاق للصحافيين، إن الشحنات الـ12 الأولى التي غادرت الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأسود، التي شملتها الصفقة، كانت تحمل ذرة أو مواد غذائية أخرى. وأضاف إن صوامع الذرة في أوكرانيا كانت مليئة عندما شنت روسيا الهجوم في فبراير. وتابع: «نتعامل مع ثلاثة موانئ توقفت أنشطتها كليا». وقال: «كانت الصوامع مليئة بالذرة، وجرى تحميلها في السفن التي كانت راسية في الموانئ»، مضيفاً: «من الضروري إخراج تلك السفن لإدخال سفن جديدة، ويمكنها التعامل مع أزمة الغذاء». وتم الترحيب بالاتفاقية التي وقعها الجانبان ومسؤولون أمميون وأتراك الشهر الماضي في إسطنبول، باعتبارها فرصة كبيرة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي سببتها المعارك العسكرية.

وقال كيني إن 12 سفينة أبحرت من أوكرانيا في الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية.