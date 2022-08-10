استمرار أزمة الخبز في لبنان وغياب «رازوني»

دينا محمود (لندن)

لا تزال أزمة الخبز في بيروت مستمرة، مع تفاقم الأوضاع بفعل الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي، فيما يؤكد كثير من المتابعين للشأن اللبناني، فيما تبددت آمال اللبنانيين في تسلم أول شحنة حبوب تصدرها أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.

وألغي عقد بيع الشحنة بسبب التأخير في تسليمها للبنان، حسبما أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت. وكانت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في أول أغسطس، محمّلة بـ26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ طرابلس في لبنان الأحد الماضي.

لكن «رازوني» لم تصل لأن تأخّر تسليم الشحنة 5 أشهر «دفع الشاري والبائع إلى الاتفاق على إلغاء الطلبية»، بحسب السفارة، التي أشارت إلى أنّ البائع يدرس «طلبات أخرى لشراء الحبوب».

وكان اللبنانيون يترقبون بشدة وصول السفينة، بالنظر إلى أن بلادهم كانت من بين أكثر الدول المتضررة من الأزمة الأوكرانية، فيما يتعلق بإمدادات الغذاء الواردة إليها، وذلك في ضوء أن معدل التضخم الغذائي في لبنان هو الأعلى في العالم، إذ يصل إلى 122 في المئة، كما أن السلطات في بيروت تعتمد بشكل شبه كامل على سد احتياجات سكانها من القمح، على الواردات من منطقة البحر الأسود.

ولكن رئيس تجمع مزارعي وفلاحي منطقة البقاع في لبنان إبراهيم الترشيشي، اعتبر أن وصول الشحنة لم يكن ليؤثر كثيراً على وضع إمدادات الغذاء في بلاده، حتى وإن كان وصولها مؤشراً على أن القمح، سيكون متاحاً بكميات أكبر من جديد للمستهلكين، وإن كان بسعر أعلى.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قال الترشيشي إن أزمة الغذاء ستستمر في لبنان، طالما استمر تراجع القوة الشرائية التي انهارت بفعل الأزمة المالية المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات، وقادت لتهاوي قيمة العملة المحلية، بنسبة فاقت 90%، بما دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين للعيش تحت خط الفقر.

وتفيد تقديرات بأن سعر الدقيق الذي يُعَدُ منه الخبز في لبنان، ارتفع بنسبة تفوق 200 في المئة، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وهو ما قاد إلى شُحٍ في كميات الخبز المدعوم المتاحة للبنانيين، الذين عادوا للاصطفاف في طوابير طويلة أمام المخابز.