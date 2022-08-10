الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي

مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي
11 أغسطس 2022 01:34

باماكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
روسيا ومالي تعربان عن ارتياحهما لمستوى علاقاتهما

قتل 42 جندياً مالياً، يوم الأحد الماضي، في هجوم نسب لإرهابيين في مدينة تيسيت الواقعة، بمنطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقاً لوثيقة تتضمن أسماء الجنود القتلى. والحصيلة الجديدة هي الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 نفذها تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة المثلث الحدودي. وقال الجيش، في بيان، إن 4 مدنيين قتلوا أيضاً في الهجوم، كما أن من بين المدنيين أعضاء منتخبين محلياً، حسبما أفاد أقارب الضحايا، رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضح البيان أن سبعة «أعداء» قتلوا في الهجوم وهم مسلحون، «من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، ومدعومون بطائرات مسيرة». ويقع قطاع تيسيت من الجانب المالي في منطقة المثلث الحدودي الريفية الشاسعة، والتي لا تسيطر عليها الحكومة المالية، وغالباً ما تكون مسرحاً لمواجهات وهجمات.
وفي مارس 2021 قتل 33 جندياً في كمين نفذه تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.
ودخلت مالي في دوامة عنف منذ عام 2012 واتسعت رقعة تواجد الإرهابيين من شمال البلاد إلى وسط البلاد ثم جنوبها، كما امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر.
إلى ذلك، استلم رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، أمس، من موسكو معدات عسكرية جديدة، من ضمنها خمس طائرات ومروحية عسكرية.
وفي كلمة ألقاها خلال احتفال رسمي بحضور دبلوماسيين روس والكولونيل أسيمي غوتا رئيس المرحلة الانتقالية، أشاد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، أحد أقوى شخصيات النظام، بـ«الشراكة التي تعود بالنفع على الجانبين مع روسيا الاتحادية». 

مالي
الإرهاب
بوركينا فاسو
النيجر
الجيش المالي
آخر الأخبار
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
عربي ودولي
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
اليوم 12:38
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©