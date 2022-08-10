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توقعات بزيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا

سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية
11 أغسطس 2022 00:35

توقعت الأمم المتحدة زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وكييف، حسبما قال منسق الصادرات بالأمم المتحدة فريدريك كيني في نيويورك الأربعاء.
وأوضح كيني"أصدرنا، حتى الآن، تصريحات لـ12 سفينة بالتوجه إلى الموانئ الأوكرانية من أجل نقل أكثر من 370 ألف طن متري من الحبوب والمواد الغذائية".
وأضاف أنه تم، الأربعاء، فحص خمس سفن وهو أكبر رقم حتى الآن.
وأشار المنسق إلى أن عددا من السفن ينتظر حاليا الحصول على تصريح للسفر إلى الموانئ الأوكرانية "ونتوقع أن نشهد زيادة كبيرة" في طلبات النقل.
وفي يوليو، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيات مع تركيا والأمم المتحدة لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.
ورأى كيني أن التعاون بين ممثلي روسيا وأوكرانيا كان بناء، وأضاف "لقد تأثرت للغاية بمستوى التعاون والتنسيق الذي ظهر من الجانبين".

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المصدر: د ب أ
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