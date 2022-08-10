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إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية

مزراع يحصد القمح قرب مدينة ميكولايف في أوكرانيا
11 أغسطس 2022 00:30

أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا أغلقت الطرق البحرية أو حظرت.
وتسببت الأزمة الأوكرانية الحالية في توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ البلاد.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة.
وقالت وزارة النقل الإسبانية إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء الثلاثاء كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة "خيلم" البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.
وسيقطع 2400 كيلومتر حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.
وقالت الوزارة، في بيان "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

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المصدر: آ ف ب
إسبانيا
القمح
الحبوب
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