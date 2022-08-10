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الصين تسيّر دوريات منتظمة حول تايوان

من مناورات الصين حول تايوان
11 أغسطس 2022 00:14

قال الجيش الصيني، الأربعاء، إنه سيسيّر دوريات منتظمة حول تايوان بعد أن أنهى مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة.
ومددت الصين، الغاضبة من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي، أكبر تدريبات تجريها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد أربعة أيام كانت مقررة في الأصل لهذه التدريبات.
تتمتع تايوان بالحكم الذاتي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها.
شملت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ باليستية، مر بعضها فوق تايوان.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان مقتضب، إن عملياتها العسكرية المشتركة حول تايوان "أكملت بنجاح مهام مختلفة واختبرت بفعالية القدرات القتالية المتكاملة للقوات".
وأضافت "ستراقب قوات المنطقة (الشرقية) أي تغييرات تطرأ على الوضع في مضيق تايوان، وستواصل التدريب والاستعداد للقتال، وستسيّر دوريات منتظمة للاستعداد القتالي في اتجاه مضيق تايوان، وستدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

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المصدر: رويترز
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